Rat je previše važna igra da bi se prepustila generalima

U ovom „safariju“ u organizaciji vojske bosanskih Srba učestvovale su desetine bogatih stranaca, iz Amerike, Britanije i Italije, ali i iz Rusije, koji su plaćali pozamašne sume da bi pucali na bespomoćne civile. Tu se „lovcu“ dodeljuje poseban oblik subjektivnosti. Mada su žrtve anonimne, to nije videoigrica. Perverzno uzbuđenje se zasniva na činjenici da je sve stvarno. Ali igrajući se „lovaca“ bogati turisti koji su na bezbednoj udaljenosti iznad Sarajeva praktički su isključeni iz stvarnosti, dok je za njihove mete ulog sam život. Ima nečeg zastrašujuće iskrenog u tom stapanju stvarnosti i spektakla. Konačno, zar i visoki politički funkcioneri i korporativni menadžeri ne učestvuju u nekoj vrsti safarija? Sa svog bezbednog položaja razni rukovodioci često uništavaju mnoge živote. Medvedev i Putin pretpostavljaju da će dekadentni, hedonistički Zapad popustiti pod pritiskom. I to nas vraća na dinamiku iz filma “Sarajevski safari”. Privilegovane elite strateški intervenišu u realnost sveta bez ikakvih ličnih rizika. Ali stvarnost ih na kraju sustiže. I kada se to desi, ne treba slušati savete onih koji brinu samo o tome da “ne isprovociraju predatorsku zver”. Slavoj Žižek