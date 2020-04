Zločin nečinjenja

Nisu Talijani krivi za ono što im se dogodilo. Oni su žrtve pogrešnih procjena WHO-a i EU-a. Oni su trebali Italiji poslati svu moguću zdravstvenu i znanstvenu pomoć. Trebali su poslati virusologe, infektologe, epidemiologe… Ali, WHO i EU to nisu učinili i tu su pali na ispitu. Nisu to učinili zbog gospodarskih lobija koji su napravili pritisak da se europske granice ne smiju zatvoriti zbog mogućeg smanjivanja profita. Da su se granice između država zatvorile na vrijeme, ništa se od ovoga ne bi bilo dogodilo. Ogromne pogreške napravio je i predsjednik Trump. On je donio odluku o zabrani letova iz Kine u SAD kad je žarište pandemije bila Europa. U tom trenutku nije zabranio i letove iz Europe… govori prof. dr. sc. Andrej Trampuž, poznati slovenski infektolog, koji živi i radi u Berlinu za Slobodnu Dalmaciju.