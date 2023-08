O, vrag ti zel i česticu

To nije čestica u tradicionalnom fizikalnom smislu kao što su to proton ili elektron. To je “kompozitna” čestica, odnosno kvazičestica sastavljena od kombinacije više elektrona u krutom tijelu. Znanstvenici se nadaju da bi novo otkriće moglo pomoći u potrazi za materijalima koji bi imali svojstvo supravodljivosti na sobnoj temperaturi, što je jedan od svetih gralova fizike i tehnologije. Supravodiči se koriste u moćnim magnetima u različitim uređajima kao što su MRI ili detektori u LHC-u u CERN-u, u lebdećim vlakovima tzv. maglevima, u moćnim kvantnim računalima itd. Elektroni imaju i masu i naboj, no fizičar Pines je ustvrdio da bi njihove kombinacije u krutom tijelu mogle formirati kompozitnu česticu bez mase i bez naboja, koja ne bi stupala u interakciju sa svjetlom. U novom istraživanju, predstavljenom u časopisu Nature, znanstvenici kažu da su je napokon pronašli. Index