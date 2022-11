Vanadijev dioksid (VO2)

U studiji objavljenoj u časopisu ‘Nature Electronics’ znanstvenici su opisali kako su električnom strujom zagrijavali materijal sve do njegove prijelazne točke (68° C) kada je VO2 prešao u novu fazu i počeo provoditi struju, a kad se ohladio, vratio se u početno stanje i postao izolator. Ali ono što se zatim dogodilo bilo je potpuno neočekivano. Kada je struja drugi puta puštena kroz materijal, brzina faznog prijelaza bila je drugačija, što sugerira da materijal ima neku vrstu postojanog “pamćenja” prošlosti. “Čini se da se VO2 ‘sjeća’ prvog faznog prijelaza i predviđa sljedeći”, rekao je jedan od autora studije Elison Matioli s EPFL-a. “Nismo očekivali da ćemo vidjeti ovakvu vrstu efekta pamćenja, ali on nema nikakve veze s elektroničkim stanjima, već s fizičkom strukturom materijala. Nijedan drugi materijal ne ponaša se na ovaj način”, dodao je Matioli. Tportal