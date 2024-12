Žele vidjeti Sunce izbliza

Solarna sonda Parker lansirana je 2018. i postupno ulazi u sve uže orbite oko Sunca, koristeći gravitaciju Venere tijekom preleta pokraj tog planeta. Krećući se brzinom do 692.000 km/h, svemirska letjelica je izdržala temperature do 982 stupnja Celzijusa, prema web stranici NASA-e. Svemirska letjelica prošla je 24. prosinca na samo 6,1 milijun km od površine Sunca, leteći kroz vanjsku Sunčevu atmosferu zvanu korona, u misiji koja bi znanstvenicima trebala pomoći da saznaju više o zvijezdi najbližoj Zemlji. Ova studija Sunca iz velike blizine omogućuje solarnoj sondi Parker mjerenja koja pomažu znanstvenicima da bolje razumiju kako se materijal u ovom području zagrijava na milijune stupnjeva, koje je podrijetlo solarnog vjetra, te kako energetske čestice ubrzavaju do brzine bliske brzini svjetlosti, rekli su. Nacional