'Uzbudljiv, pastoralan, neosedlan, drzak i prljav blues'

Bojan Đurđević je svojoj publici poznat kao član grupe Garage In July koja prakticira srpanjski vruće prženi garažni rock. U zadnjih godinu dana Đurđević je pokrenuo solo projekt nazvan Rust Red Romance, koji je nepredvidljivije zvučne slike. Bilo kako bilo, pod kojim god nomme de guerre nastupao, Bojan Đurđević ne prestaje iznenađivati. Rust Red Romance je projekt koji je počeo kao electro-blues na tragu Marka Lanegana i njegovih eksperimenata s elektronikom, a izrastao u ‘analogni’ blues projekt nesmanjene strasti. Nova kolekcija pjesama “Songs of Mr. Child” je po formatu između EP-ja i LP-ja, a po dojmu je monumentalno djelo. Jednom nogom je ulovljen u kabriolet koji s vjetrom u kosi hita pustopoljinama, a drugom nogom usidren u birtiju u srcu argumentacije pogonjene maliganima. Zoran Tučkar za Ravno do dna.