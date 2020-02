Osim kad kuhaju

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da Orban ne spada u desni centar već ga je usporedio s Marinom Le Pen, čelnicom francuske krajnje desnice. Juncker je poludio nakon što je mađarska vlada predstavila novi plakat kojim optužuje Junckera i filantropa-milijardera Georgea Sorosa da žele Mađarsku preplaviti migrantima. Index.

Junckerova glasnogovornica je Twitteru nježno odgovorila da lažu.

In response to Hungarian government campaign that beggars belief, @EU_Commission says Hungarians deserve FACT not FICTION. Shocking such a ludicrous conspiracy theory has reached the mainstream to the extent it has.#FakeNews #MigrationEU pic.twitter.com/oBB20V16OR

— Natasha Bertaud (@NatashaBertaud) February 19, 2019