SpaceX želi u nisku Zemljinu orbitu poslati milijun satelita u sklopu projekta Starmind - Monitor.hr
Ponedjeljak (10:00)

Wannabe Mister Universe

SpaceX želi u nisku Zemljinu orbitu poslati milijun satelita u sklopu projekta Starmind

Svaka jedinica funkcionirala bi kao leteći podatkovni centar opremljen sa 72 Nvidijina čipa, pogonjen masivnim solarnim panelima i hlađen tekućim radijatorima. Glavne prepreke ovom planu nisu samo financijske, već i fizikalne: zračenje u orbiti uzrokuje preokretanje bitova i kvarove hardvera, dok prenapučenost povećava rizik od sudara sa svemirskim otpadom. Dodatni je problem kratak vijek trajanja opreme i nemogućnost popravaka u svemiru, zbog čega je cijeli pothvat tehnički iznimno rizičan. Mreža


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15.05.2015. (10:56)

Milijuni podataka

Hrvatska gradi prvi Facebook data centar izvan SAD-a

U Hrvatskoj je razvijen i proizvodi se novi podatkovni centar za Facebook koji će, kad bude dovršen, biti među tri najveća podatkovna centra u Europi i jedini koji kompanija ima izvan SAD-a. Centar se slaže poput Lego kockica, čiji je proizvođač Emerson Electric. Novi Facebookov centar prostirat će se na 30 tisuća kvadrata. U Hrvatskoj svi podatkovni centri zajedno imaju tek oko 3000 m2. Poslovni