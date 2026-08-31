Wannabe Mister Universe

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SpaceX želi u nisku Zemljinu orbitu poslati milijun satelita u sklopu projekta Starmind
Svaka jedinica funkcionirala bi kao leteći podatkovni centar opremljen sa 72 Nvidijina čipa, pogonjen masivnim solarnim panelima i hlađen tekućim radijatorima. Glavne prepreke ovom planu nisu samo financijske, već i fizikalne: zračenje u orbiti uzrokuje preokretanje bitova i kvarove hardvera, dok prenapučenost povećava rizik od sudara sa svemirskim otpadom. Dodatni je problem kratak vijek trajanja opreme i nemogućnost popravaka u svemiru, zbog čega je cijeli pothvat tehnički iznimno rizičan. Mreža