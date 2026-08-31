Wannabe Mister Universe

U Hrvatskoj je razvijen i proizvodi se novi podatkovni centar za Facebook koji će, kad bude dovršen, biti među tri najveća podatkovna centra u Europi i jedini koji kompanija ima izvan SAD-a. Centar se slaže poput Lego kockica, čiji je proizvođač Emerson Electric. Novi Facebookov centar prostirat će se na 30 tisuća kvadrata. U Hrvatskoj svi podatkovni centri zajedno imaju tek oko 3000 m2. Poslovni