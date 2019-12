Do kraja iduće godine plaće policajaca, carinika, poreznih inspektora i ostalih zaposlenika državnih službi porast će šest posto. Prema jučer postignutom dogovoru, osnovica plaća državnih službenika do kraja iduće godine porast će traženih šest posto, pri čemu će osnovica rasti u tri navrata – dva posto od siječnja, naredna dva posto od kolovoza i još dva posto od studenoga. Uz rast osnovice, službenici s višim platnim razredima mogu računati na dodatnu povišicu koju im donosi Marićeva porezna reforma. Tako će zarade bolje plaćenih djelatnika skočiti više od 500 kuna dok će plaće slabije plaćenih (koeficijent ispod 1) porasti do 300 kuna. Poslovni, T-Portal