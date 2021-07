Utrka s vremenom

U Portugalu je prije par dana zabilježeno oko 2400 slučajeva, tjedan prije njih 1500, a dva tjedna ranije oko 900, s time da je incidencija najveća u Lisabonu i na jugu zemlje. Zato je u Lisabonu i 45 drugih općina uvedena zabrana kretanja od 23 sata navečer do 5 sati ujutro, dok je samo do 15 sati moguć ulazak na ta područja i izlazak iz njih. Restorani i kafići otvoreni su do 22:30 radnim danom i tek do 15:30 vikendom. Mjere su uvedene zbog rapidnog širenja virusa. U Portugalu je potpuno procijepljeno (s dvije doze) 39.2 posto odraslog stanovništva, a u Hrvatskoj 29.6 posto, kako pokazuju podaci statističke stranice Our world in data. Slično je i u Španjolskoj koja je, poput Portugala, na najnovijoj epidemiološkoj karti ECDC-a označena crvenim tonovima. Opširnije Index

— ECDC (@ECDC_EU) July 8, 2021