Poznati trgovački lanac proglašen je krivim i kažnjen jer u devet svojih supermarketa u Zagrebu kupcima nije plaćao naknadu od 50 lipa za povratnu ambalažu. Prema presudi, činilo se to od 5. studenoga sve do inspekcijskog nadzora obavljenog 4. prosinca. Prilikom preuzimanja otpadne ambalaže od pića obuhvaćene sustavom povratne naknade, nisu posjedniku ambalaže isplaćivali iznos povratne naknade od 0,50 kuna u gotovom novcu, već su to isplaćivali umanjenjem iznosa na računu za kupljenu robu. To je pak protivno Uredbi o gospodarenju otpadnom ambalažom kojom je propisano da je prodavatelj obvezan isplatiti potrošaču iznos povratne naknade 0,50 kuna po komadu i protivno Pravilniku o ambalaži kojom je propisano da posjednik ima pravo na isplatu iznosa povratne naknade. Spar je kažnjen s 10.000 kuna, a direktor Danijel Vidiš s 3000 kuna. Danica