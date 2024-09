Neki zaposlenici su možda više od radoznalih

Je li to ruski centar za pomoć u katastrofama kako Moskva tvrdi, ili jedna od špijunskih ispostava Kremlja u srcu Balkana? – pita se agencija AP o ruskom centru za pomoć u vanrednim situacijama kod Niša. Neke zapadne nevladine organizacije i vojni analitičari kažu da su Rusi stvorili slabo prikrivenu vojnu bazu koja nadgleda američke vojne interese na Balkanu, a ako je to točno bila bi to prva ruska vojna baza u Europi izvan bivšeg Sovjetskog saveza nakon kolapsa Varšavskog pakta. Radio Slobodna Europa