U Spitting Image reinkarnaciji nastupaju Adele, Angela Merkel, Baby Yoda, Barack Obama, Beyoncé, Billie Eilish, Boris Johnson, Boris Baby, The Johnson Dog, Brad Pitt, Camilla Duchess of Cornwall, Chrissy Teigen, Covid-19, Cristiano Ronaldo, Dominic Cummings, Dominic Raab, Donald Trump, Dwayne Johnson, Ed Sheeran, Elon Musk, Elton John, Emmanuel Macron, Greta Thunberg, Grimes, Gwyneth Paltrow, Harry Styles, Idris Elba, Ivanka Trump, Jacinda Ardern, James Corden, Jeff Bezos, Joe Biden, Jürgen Klopp, Kanye West, Keir Starmer, Kim Kardashian, Lewis Hamilton, Mark Zuckerberg, Matt Hancock, Meghan Duchess of Sussex, Melania Trump, Michael Gove, Michelle Obama, Narendra Modi, Oprah Winfrey, Piers Morgan, The Pope, Prince Andrew, Prince Charles, Prince Harry, Prince William, Priti Patel, The Queen, Richard Branson, Rishi Sunak, RuPaul, Taylor Swift, Tiger Woods, Tyson Fury, Vladimir Putin and Xi Jinping