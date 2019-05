Srećko Horvat: I Pamela Anderson podržava Zeleni New Deal

“Prije tri godine nismo imali ništa. Danas imamo preko 100 tisuća članova diljem Europe i zajedno s koalicijom ‘Europsko proljeće’ izlazimo na izbore u čak sedam zemalja” kaže Srećko Horvat u intervjuu Slobodnoj o svom pokretu DIEM 2025. U Njemačkoj su na svoje plakati stavili Pamelu Anderson, uz njen pristanak, čime su, smatra Horvat, pomaknuti “debatu s glumice iz Baywatcha na ‘Zeleni New Deal’ koji je u međuvremenu postao jedna od glavnih tema u Njemačkoj”. Zeleni New Deal je radikalna promjena ekonomije bazirane na sisanju vrijednosti iz prirodnih resursa i konzumerizmu na ekološke investicije slične originalnom New Dealu, uz ulaganje u javni sektor.