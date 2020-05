Ajmo, buđenje

DORH objedinjava dvije funkcije, to su kaznenopravna zaštita i zaštita imovinskih interesa države. To dvoje iziskuje dvije potpuno različite pravne subspecijalizacije. Dakle, osoba koja se, poput gospođe Hrvoj Šipek, čitav život bavi imovinskim pravima, nema potrebne kompetencije da odlučuje u kaznenopravnim predmetima. Glavni državni odvjetnik alfa i omega DORH-a. On ne koordinira, niti vrši usuglašavanje, nego odlučuje. Sve su državnoodvjetničke odluke po zakonu njegove odluke, jer ga u pojedinim predmetima tek zamjenjuju drugi vršitelji državnoodvjetničke funkcije. Naravno da se on prilikom donošenja odluka savjetuje i traži mišljenje drugih, ali su sve odluke i dalje njegove. Ako tražite mišljenje od onoga koji o meritumu zna znatno više nego vi – jer je upravo u tome, za razliku od vas, specijaliziran – onda je vaša odluka samo formalno vaša, a ispravna je toliko koliko imate pametnog, stručnog, pouzdanog i lojalnog suradnika koji vam je podčinjen – priča Čedo Prodanović, a pita i bilježi Sanja Modrić za Telegram.