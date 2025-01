I još sretniji gledatelji

Serijal koji je došao u pravi trenutak nakon što se na HTV-u iscrpila dokumentaristička era Goran Milića i koja je, uzgred rečeno, zadnjih nekoliko sezona bila pomalo iscrpljujuća jer je vozila na autopilotu uz ono bezbroj puta postavljeno, pomalo nepristojno, pitanje strancima: „Koliko zarađujete?“. Na sreću, Martinin pogleda na svemir dokumentarističkog rada donosi puno širi spektar. Njena želja za saznanjima o novoj sredini u kojoj se zatekla kao da nema kraja, tj. dojam u „Sretnim gradovima“ je da se taj kraj nalazi u točki u kojoj Validžić kao da prođe transformaciju od putnice namjernice do stanovnice odabrane destinacije u svakoj epizodi. Na kraju kao da se tamo i nastanila. Njen pristup je kozmopolitski i to daje posebnu draž toj dokumentarnoj seriji što je nasušno potrebno u ovo vrijeme kad se otvaramo svijetu i kad svijet dolazi kod nas. Ravno do dna