Laseri pobjeđuju vjetar i vrućinu
Stabilan prijenos podataka laserskom zrakom kroz turbulentan zrak bez skupe optike
Znanstvenici sa Sveučilišta Wits i Bordeaux uspješno su prenijeli optičke podatke kroz turbulentan zrak bez skupe adaptivne optike. Informacije su kodirali u skyrmione – česticama slične topološke strukture svjetlosti čija svojstva ostaju nepromijenjena čak i kada se zraka uvije ili iskrivi. Pokus izveden na kampusu u Johannesburgu pokazao je da je signal stigao uz točnost od 86 % do 98 %, unatoč atmosferskim smetnjama. Ova tehnologija omogućuje brži bežični internet bez optičkih kabela, bolju kvantnu kriptografiju te efikasniju komunikaciju sa satelitima i u dubokom svemiru. Mreža