Stabilan prijenos podataka laserskom zrakom kroz turbulentan zrak bez skupe optike - Monitor.hr
Prekjučer (16:00)

Laseri pobjeđuju vjetar i vrućinu

Stabilan prijenos podataka laserskom zrakom kroz turbulentan zrak bez skupe optike

Znanstvenici sa Sveučilišta Wits i Bordeaux uspješno su prenijeli optičke podatke kroz turbulentan zrak bez skupe adaptivne optike. Informacije su kodirali u skyrmione – česticama slične topološke strukture svjetlosti čija svojstva ostaju nepromijenjena čak i kada se zraka uvije ili iskrivi. Pokus izveden na kampusu u Johannesburgu pokazao je da je signal stigao uz točnost od 86 % do 98 %, unatoč atmosferskim smetnjama. Ova tehnologija omogućuje brži bežični internet bez optičkih kabela, bolju kvantnu kriptografiju te efikasniju komunikaciju sa satelitima i u dubokom svemiru. Mreža


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