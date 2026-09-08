Laseri pobjeđuju vjetar i vrućinu

Postavljen je novi svjetski rekord u bežičnom prijenosu podataka, od šest gigabita u sekundi preko udaljenosti od 37 kilometara. Pokus su uspješno izveli istraživači Sveučilišta u Stuttgartu i Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics IAF, a riječ je o prijenosu – deset puta bržem od ranijih izvedbi. Prijenos je ostvaren korištenjem odašiljača i prijamnika na radio frekvenciji između 71 i 76 GHz u tzv. E pojasu, za kojeg vrijede regulative oko zemaljskog i satelitskog prijenosa. E pojas bi se mogao iskoristiti za nastavak prijenosa podataka i tehnički internetsku vezu bez prekida. T-Portal, Fraunhofer