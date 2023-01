Možda Zlatan negdje trenira?

Mnogi stanovnici Stockholma i okolice osjetili su podrhtavanje i tutnjavu, no seizmolozi kažu da se ne radi o potresu, piše Daily Mail. Prema Švedskoj nacionalnoj seizmološkoj mreži (SNSN) nije otkriveno ništa što bi upućivalo na potres. “Sa sigurnošću možemo isključiti da je to bio potres”, kaže Peter Schmidt, seizmolog SNSN-a. Louise Levin, voditeljica komunikacija za zračne snage Švedske, našalila se: “Možete nazvati Saab (švedsku zrakoplovnu tvrtku) u vezi s tim”. Zračne snage doista jesu u tom području provele testiranja koja bi mogla biti odgovorna za misterioznu tutnjavu. “Ne mogu sa sigurnošću tvrditi da je došlo do zvučnih praskova, ali zvuči tako”, kaže Mattias Rådström, glasnogovornik zračnih snaga. U lokalnoj grupi na Facebooku bilo je više komentara o potresu. “Zvučalo je kao udar groma i onda se zatreslo”, rekao je stanovnik otoka nedaleko od Stockholma. Jutarnji