Rode štrajkaju
Stari kontinent sve stariji: Stopa fertiliteta u EU pala na povijesni minimum
Ukupna stopa fertiliteta u Europskoj uniji pala je na povijesno najnižu razinu od 1,34 živorođene djece po ženi, što je daleko ispod stope prirodne obnove od 2,10. Tek 47 regija u EU ostvaruje stopu od najmanje 1,75. U Hrvatskoj prednjači Bjelovarsko-bilogorska županija sa stopom od 1,81. Zanimljivo je da najrazvijenije hrvatske regije bilježe najniže stope – riječko područje (1,20), Istra (1,25) i Zagreb (1,33). Sjever Hrvatske bilježi šarene rezultate, dok su najkritičnije stope u Španjolskoj i Italiji, gdje pojedine regije imaju manje od jednog djeteta po ženi. Danica