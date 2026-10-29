Stari kontinent sve stariji: Stopa fertiliteta u EU pala na povijesni minimum - Monitor.hr
Četvrtak (19:00)

Rode štrajkaju

Stari kontinent sve stariji: Stopa fertiliteta u EU pala na povijesni minimum

Ukupna stopa fertiliteta u Europskoj uniji pala je na povijesno najnižu razinu od 1,34 živorođene djece po ženi, što je daleko ispod stope prirodne obnove od 2,10. Tek 47 regija u EU ostvaruje stopu od najmanje 1,75. U Hrvatskoj prednjači Bjelovarsko-bilogorska županija sa stopom od 1,81. Zanimljivo je da najrazvijenije hrvatske regije bilježe najniže stope – riječko područje (1,20), Istra (1,25) i Zagreb (1,33). Sjever Hrvatske bilježi šarene rezultate, dok su najkritičnije stope u Španjolskoj i Italiji, gdje pojedine regije imaju manje od jednog djeteta po ženi. Danica


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Pražnjenje prostora

Broj rođenih pao na 37.503, broj umrlih porastao na 54.205

Prošle je godine broj živorođene djece u Hrvatskoj pao 5,2% u odnosu na 2014. godinu – rođeno je 37.503 djece, što je 2.063 djeteta manje nego 2014. To je ujedno najmanji broj živorođenih od 2006. godine. S druge strane života brojke rastu – lani je u Hrvatskoj umrlo 54.205 osoba, što je 3.366 osoba ili 6,6% više nego 2014. Stopa prirodnog prirasta lani u RH bila je negativna i iznosila je -4,0 (-16.702 osobe). Pozitivan prirodni prirast lani je zabilježen u 56 gradova i općina, najviše u Solinu (+100), Metković (58), Kaštela (56), Metković (58), Župa dubrovačka (46), Imotski (32). Brakova je sve manje, a razvoda sve više – 2015. sklopljena su 19.834 braka i razvrgnuto 6.010 brakova, piše HRT, koji nema podatke o vanbračnim zajednicama. Dnevnik.hr, Slobodna