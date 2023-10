Ne pričaju puno jer puno misle

Uvjerenje da su osobe koje rade u IT sektoru pretežno introverti većinom se temelji na stereotipima i generalizacijama, i ne predstavlja točnu procjenu za cijelu industriju. Introverti i ekstroverti su dvije osobine ličnosti koje opisuju način na koji ljudi dobivaju energiju i kako se angažiraju u svijetu oko sebe. Ove osobine popularizirao je psiholog Carl Jung, a od tada su ih proučavali i proširivali razni istraživači u polju psihologije. No jeste li čuli za ambiverte, ljude koji mogu biti ekstrovertirani i introveritrani, ovisno o situaciji? Razumijevanje vlastite osobnosti pomaže ljudima prepoznati svoje snage i slabosti. To može potaknuti osobni razvoj i samopoboljšanje, omogućujući fokusiranje na razvoj vještina i osobnih karakteristika. Može pomoći i u odabiru pravilne karijere ili posla koji odgovara vašim vještinama i preferencijama, pojašnjavaju na Bugu.