U ime oca (i sina)

Steven Spielberg je u svojoj dugogodišnjoj karijeri surađivao s brojnim glumačkim velikanima: od Toma Hanksa, Daniela Day Lewisa, Leonarda DiCaprija, Christophera Walkera, Liama Neesona, Bena Kingsleyja do Harrisona Forda, a neki od njih su se proslavili upravo u Spielbergovim filmovima. Unatoč suradnji s najvećim talentima koje Hollywood može ponuditi, slavni redatelj posebno je cijenio samozatajnog engleskog glumačkog velikana Petea Postlethwaitea. On je sa Spielbergom surađivao u The Lost World: Jurassic Park iz 1997., drugom filmu u franšizi Jurassic Park. Postlethwaitea, koji je preminuo 2011. u 64. godini, danas najbolje znamo po filmovima “Distant Voices”, “Still Lives”, “In the Name of the Father” i “The Usual Suspects”. Spielberg je za njega tijekom jednog intervjua rekao da je “najbolji glumac na svijetu”, piše Far Out Magazine. Index