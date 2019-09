Bilo da ste kod kuće suočeni sa slabom internetskom vezom preko bežične mreže ili pokušavate otkriti koliko je preopterećen Wi-Fi u hotelu u kojem ste odsjeli, besplatan alat za Windowse Who Is On My Wi-Fi pokazat će vam IP adrese, MAC adrese, imena računala, statuse spajanja i druge podatke. Aplikacija ne zahtijeva da imate administrativna prava ili pristup cijeloj mreži koju namjeravate ispitati. Čak i ako ste samo klijent na tuđoj mreži, možete uz pomoć ovog alata otkriti tko je sve koristi – video. Net.hr