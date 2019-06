‘Stiglo je žrtveno janje’ – snimci rezanja Khashoggijevog tijela

Edward Snowden optužio je kompaniju NSO da prodaje alat za digitalnu krađu i da se ona ne koristi isključivo za hapšenje kriminalaca i sprečavanje terorističkih napada nego i za zaradu novca do “te mjere koja dovodi i do gubitka života”. Snowden smatra da bi praćenje telefonskih poziva i e-mailova običnih građana moglo dovesti do toga da sigurnosne agencije donesu pogrešne odluke u veoma kompliciranim trenucima, a i da će privatne kompanije imati veliku moć nad privatnim životima građana, što vlade neće moći obuzdati.