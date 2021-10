Jedna strana, druga strana, jedan kamion, bez volana, tko tu pije, tko tu plaća?

Nakon događaja u Berlinu sigurnost je pojačana diljem Europe, posebno na božićnim sajmovima od Austrije do Britanije, no jedini događaji koji se mogu osigurati jesu oni koji su planirani unaprijed, gdje je moguće provesti mjere poput zatvaranja ulica i postavljanja betonskih blokova, upozoravaju stručnjaci za sigurnost. No ni tad nema garancije da teroristi barijere neće zaobići. Terorističke napade vozilima zagovarala je al-Kaida, a sada i IS. Važno je i da ljudi ostanu pribrani i ne pretvore svoje gradove u bunkere, upozoravaju stručnjaci. Novi list