Možda nas vrati u zlatno doba romantičnih komedija

Zlatno doba romantičnih komedija zasigurno su rane 2000-e. Upravo tada su izašla prva dva nastavka Bridget Jonesa (Bridget Jones’s Diary, 2001. i Bridget Jones: The Edge of Reason, 2004.), a 2016. godine izašao je i treći – Bridget Jones’s Baby. Četvrti nastavak će biti temeljen na knjizi Bridget Jones Diary: Mad About the Boy. Renée Zellweger vraća se svojoj najpoznatijoj ulozi, dok se šuška kako će se vratiti i Colin Firth, ali i Hugh Grant. Dok je Bridget 2001. bila kritizirana zbog svoje težine, film je danas kritiziran upravo zbog pogrešnog prikazivanja jer je vjerovali ili ne Bridget u filmu težila svega 61 kilogram! Stvari su se u svijetu filma drastično promijenile što se toga tiče, stoga ako misle četvrti nastavak filma učiniti uspješnim, Bridget Jones morat će imati neki skroz drugi svježi glas, piše Kata Biloš za Journal.