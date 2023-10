Idu na hlađenje

Hladnjaci koji sadrže fluorirane plinove bit će povučeni iz prodaje do 2026., dok će neke toplinske pumpe i klima uređaji doživjeti istu sudbinu godinu kasnije. Takvi plinovi imaju i do 25 tisuća puta jači utjecaj na globalno zagrijavanje u odnosu na ugljični dioksid. Osim toga, fluorirani plinovi proizvode se umjetno. U razdoblju od 1990. pa sve do 2014. godine, emisije takvih plinova udvostručile su se na području Europske unije. Ipak, kada su 2015. godine donesene prve zakonske mjere u tom području, emisije su se počele smanjivati. Sporazum tek trebaju službeno potvrditi na Vijeću EU-a. Green, N1