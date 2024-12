Ako nije skupo, onda je nepouzdano

Ministar Zdravko Marić treba odstupiti, smatra većina od 57% građana, većina misli i kako su HDZ i Andrej Plenković te MOST i Božo Petrov podjednako krivi za raspad Vlade, njih 40%. Da je kriv HDZ i predsjednik te stranke Andrej Planković misli 26 posto ispitanika, a njih 20 posto misli kako je kriv MOST i Božo Petrov. Većina od 42% građana misli kako bi nakon krize Vlade najbolje rasplet bili novi izbori, no njih 29% misli da bi bolje bilo da HDZ formira većinu s novim partnerima. Dnevnik.hr