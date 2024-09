Pet knjiga koje će vas zaboljeti od čitanja

Prvo izdanje, iz 1764., “Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia” Adama Roberta, škotskog arhitekta svjetskog glasa, najskuplja je knjiga u tom zagrebačkom antikvarijatu. Tu prvu monografiju Dioklecijanove palače, koja donosi njezinu znanstvenu obradu i rekonstrukciju, Danijel Glavan je kupio na sajmu u Milanu. 95 posto rijetkih knjiga nabavlja u inozemstvu, po sajmovima. Dvadeset godina putuje po Europi i prikuplja ih, ima kontakte s antikvarima iz cijelog svijeta. “Della nuova geometria” Frane Petrića, jedna od prvih knjiga o geometriji, u Biblosu se može kupiti za 6000 eura. Iz 16. je stoljeća, jako dobro očuvana. Prva izdanja autora s potpisom obično su najvrjednija. Primjerice, Hemingway bi mogao koštati 300 tisuća dolara, dok bi drugo izdanje moglo biti 10 tisuća. Kupci u Hrvatskoj ne traže potpisana izdanja stranih autora. Najviše se traže potpisane knjige Krleže, Ujevića, Andrića, A. B. Šimića, Kamova… Jedan od najdražih trenutaka antikvara koji je fokusiran na repatrijaciju hrvatske knjižne i kartografske baštine bio je pronalazak prvog izdanja “Adrianskog mora sirena” Petra Zrinskoga, knjige koja je tiskana dvije godine prije nego što je Petar Zrinski pogubljen. Jutarnji