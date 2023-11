Happy ending

Dr. Jill Bolte Taylor, američka znanstvenica koja se bavi istraživanjem mozga, opisala je vlastito iskustvo hodanja po rubu života i trenutka smrti u knjizi “My Stroke Of Insight”. “Bila sam vrlo blagoslovljena. Nisam se nimalo bojala. Moždani udar me je promijenio sto posto. Udaljilo me od vjerovanja da sam središte svijeta i da je važno samo ja i moje. Cijeli taj krug, svijest o meni kao pojedincu, je nestao, a u nedostatku fokusa na sebe prebacila sam se u svijest da sam dio čovječanstva. Postala sam otvorenija, ekspanzivnija i fleksibilnija prema mogućnostima… Vrijedno je ono što smo kao ljudi i što smo svojim životima učinili da bismo pomogli drugima…” 24 sata