Nije sve u mišićima

Ideju o alfa mužjacima iznio je David Mech u svojoj knjizi iz 1970. kako bi opisao ponašanje vukova u zatočeništvu, gdje jedan vuk preuzima kontrolu nad čoporom. No još 1999. opovrgnuo je vlastitu teoriju nakon proučavanja vukova u dlivljini – gdje čopor predvode mužjak i ženka na ravnopravnoj osnovi, i to zato što su njihov čopor njihovi mladunci. Mech već godinama pokušava povući staru knjigu iz prodaje, no puno će teže ovu zabludu povući iz popularne kulture. Business Insider