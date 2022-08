Ne obraćamo pozornost, a trebali bismo

Oznaka “upotrijebiti do” odnosi se na datum do kojeg se lako kvarljiva hrana može sigurno kuhati i konzumirati. S druge strane, natpis “najbolje upotrijebiti do” odnosi se na period kada je proizvod najbolje kvalitete, okusa i teksture. Europska komisija će do kraja 2022. predložiti reviziju pravila EU o označavanju datuma u sklopu svoje strategije “od polja do stola”. Čineći to, Komisija nastoji spriječiti rasipanje hrane povezano s nerazumijevanjem i/ili zlouporabom ovih oznaka, istodobno osiguravajući da sve predložene promjene zadovoljavaju potrebe potrošača za informacijama i ne ugrožavaju sigurnost ljudi. Naime, studija koju je provela Europska komisija (2018.) procjenjuje da je do 10% od 88 milijuna tona otpada od hrane, koji se godišnje proizvede u EU, povezano s označavanjem datuma. Index