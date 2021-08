Blagajnici hoće (ako si može priuštiti) ići na more

CEO to employee salary ratio.

AT&T: 366 to 1

IBM: 341 to 1

Paypal: 274 to 1

Intel: 211 to 1

eBay: 143 to 1

Netflix: 133 to 1

Amazon: 59 to 1

Facebook: 37 to 1

Salesforce: 30 to 1

GoPro: 5.3 to 1

Tesla: 1.1 to 1

Alphabet: 0.000005 to 1

Twitter: 0 to 1

