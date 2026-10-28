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Život na max
Stranica dictionary.com proglasila “maxxing” kao riječ 2026. godine
Američki rječnik Dictionary.com odabrao je “maxxing” za riječ godine. Izraz potječe iz kulture videoigara i slenga s foruma, a označava namjerno i intenzivno maksimiziranje određenog aspekta života radi postizanja najboljih rezultata.
Najčešće se koristi kao sufiks u kovanicama poput:
- Looksmaxxing: poboljšanje fizičkog izgleda
- Sleepmaxxing: optimizacija sna
- Proteinmaxxing: povećan unos bjelančevina
- Tokenmaxxing: intenzivno korištenje AI alata
Iako označava trend stalne samooptimizacije, stručnjaci upozoravaju da ova opsesija savršenstvom može stvarati pritisak i voditi do pretjerane samokritike. Index