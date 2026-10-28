Život na max

Američki rječnik Dictionary.com odabrao je “maxxing” za riječ godine. Izraz potječe iz kulture videoigara i slenga s foruma, a označava namjerno i intenzivno maksimiziranje određenog aspekta života radi postizanja najboljih rezultata.

Najčešće se koristi kao sufiks u kovanicama poput:

Looksmaxxing: poboljšanje fizičkog izgleda

poboljšanje fizičkog izgleda Sleepmaxxing: optimizacija sna

optimizacija sna Proteinmaxxing: povećan unos bjelančevina

povećan unos bjelančevina Tokenmaxxing: intenzivno korištenje AI alata

Iako označava trend stalne samooptimizacije, stručnjaci upozoravaju da ova opsesija savršenstvom može stvarati pritisak i voditi do pretjerane samokritike. Index