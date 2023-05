U dobrom društvu godine su samo broj

92-godišnja Britanka Betty Richardson napokon je svjedočila nečemu što je oduvijek željela vidjeti – zgodnim muškarcima u formi kako skidaju svoju uniformu. Ta želja nije iznenadila njezine prijatelje iz staračkog doma jer je opisuju kao osobu koja uživa u muškom društvu i ima veliku želju za životom. Stoga su Betty i njezini prijateljice otišle u Bournemouth gledati Dreamboyse. Nakon nastupa je rekla: “Pa…ovo neću tako brzo zaboraviti. Jesam li stvarno bila tamo ili sam sanjala?”Jane Baxter, voditeljica striptiz kluba u Sway Placeu, rekla je da Bettyna priča dokazuje da su godine samo broj te je poručila: “Mi imamo potpuno inkluzivan show koji može zabaviti sve goste, bilo da imaju 18 ili 101 godinu (da, imali smo damu koja je s nama proslavila 101. rođendan) Bilo je fantastično vidjeti Betty kako još uvijek lovi svoje snove.” Net

Betty Richardson, 92, who lives at Care UK’s Sway Place in Sway, Hampshire, has always had a love for theatre but this time wanted to see the men at Dreamboys go topless on stage.https://t.co/Xc5R1UL3wI

— ITV News Meridian (@itvmeridian) May 3, 2023