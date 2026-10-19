Upoznajte najskuplje fotografe u državi

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Strože kamere i manje tolerancije: Vozačima se spremaju znatno veće kazne za prebrzu vožnju
Ministarstvo priprema novi Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima koji značajno postrožuje toleranciju mjerenja brzine. Dosadašnji velikodušniji odbici od izmjerene brzine smanjuju se, što znači da će kamere hvatati manja prekoračenja, a kazne drastično porasti. Budući da fiksne kamere (trenutno njih 206 na 807 lokacija) već sada snimaju preko 60 posto svih prekršaja, očekuje se daljnji udar na novčanike vozača i još veće punjenje državnog proračuna. N1