Upoznajte najskuplje fotografe u državi

Indijske vlasti poslužit će se 3D slikama na asfaltu kako bi usporili vozače i usporedo s tim smanjili broj nesreća i poginulih u nesrećama. Dakle, bit će uklonjeni sadašnji uspornici, kolokvijalno znani kao ležeći policajci, a na asfalt će biti nacrtane trodimenzionalne slike (poput 3D zebri) i računa se da će ovime usporiti indijske vozače, koji su na zlom glasu po svojoj brzoj vožnji i općenito nepoštivanju pravila vožnje. Kritičari kažu da će nova metoda funkcionirati na početku, ali da će se vozači vratiti na staro kad se naviknu na crteže. Svake godine u Indiji u prometnim nesrećama pogine 200.000 ljudi. Mashable