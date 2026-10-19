Upoznajte najskuplje fotografe u državi

Strože kamere i manje tolerancije: Vozačima se spremaju znatno veće kazne za prebrzu vožnju - Monitor.hr
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Strože kamere i manje tolerancije: Vozačima se spremaju znatno veće kazne za prebrzu vožnju

Ministarstvo priprema novi Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima koji značajno postrožuje toleranciju mjerenja brzine. Dosadašnji velikodušniji odbici od izmjerene brzine smanjuju se, što znači da će kamere hvatati manja prekoračenja, a kazne drastično porasti. Budući da fiksne kamere (trenutno njih 206 na 807 lokacija) već sada snimaju preko 60 posto svih prekršaja, očekuje se daljnji udar na novčanike vozača i još veće punjenje državnog proračuna. N1


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U Austriji su od 1. ožujka 2024. na snazi ​​stroga pravila. Prekršitelji koji voze 80 km/h više od ograničenja u naseljenim mjestima i 90 km/h izvan naselja, moraju privremeno predati vozačku dozvolu te će im vozilo biti oduzeto. Sada je ta zakonska odredba prvi put aktivirana i jedan zaplijenjeni automobil ide na dražbu. Sedamnaestogodišnji vozač prije više od tjedan dana vozio je brzinom od 198 km/h zapadnom autocestom A1. Mladić je na licu mjesta morao predati vozačku dozvolu, a oduzet mu je i automobil Volkswagen Passat. Savezna država u kojoj je prekršaj počinjen ima pravo na 30 posto prihoda. Preostalih 70 posto ide u austrijski fond za sigurnost cestovnog prometa. Revija HAK

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Indija: 3D slikama protiv brze vožnje

Indijske vlasti poslužit će se 3D slikama na asfaltu kako bi usporili vozače i usporedo s tim smanjili broj nesreća i poginulih u nesrećama. Dakle, bit će uklonjeni sadašnji uspornici, kolokvijalno znani kao ležeći policajci, a na asfalt će biti nacrtane trodimenzionalne slike (poput 3D zebri) i računa se da će ovime usporiti indijske vozače, koji su na zlom glasu po svojoj brzoj vožnji i općenito nepoštivanju pravila vožnje. Kritičari kažu da će nova metoda funkcionirati na početku, ali da će se vozači vratiti na staro kad se naviknu na crteže. Svake godine u Indiji u prometnim nesrećama pogine 200.000 ljudi. Mashable