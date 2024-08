Starost bez toplih dodira

Ti roboti će komunicirati s nama, dodavat će nam stvari, podizat će nas, voditi do WC-a. To je na dalekom istoku, u Japanu već vrlo razvijen segment. Oni neće biti samo pomoć, oni će pričati s vama. Znat će puno o vašem životu. Znate, osim ako niste napisali knjigu ili znanstveni rad, vi ste nakon smrti samo kameni spomenik na kojem piše vaše ime i prezime i godina rođenja. Životni vijek se produljio, no pitanje je je li se produljila kvaliteta života. Pitanje je i skrbi za starije. Ono što je nama bilo osobito zanimljivo je tko je vlasnik tog znanja o osobi o kojoj je robot brinuo, tko je vlasnik tih podataka? Već postoje tvrtke koje su razvile proizvode i koriste ih – za N1 rekao Boris Debić, Googleov tehnolog koji je proveo 15 godina s tvrtkom od njezinih najranijih dana i u razdoblju najbržeg rasta, a koji je upravo stigao s konferencija o umjetnoj inteligenciji. N1