Astronomi su oko obližnjeg crvenog patuljka umjesto planeta otkrili dosad skrivenog bijelog patuljka, čime je sustav nazvan Welopōʻai postao neobičan zvjezdani trojac. Znanstvenike zbunjuje iznimno mala udaljenost između dviju unutarnjih zvijezda – manja od one između Sunca i Jupitera – kao i njihova neusklađena starost. Prema dosadašnjim zakonima evolucije zvijezda, takav raspored uopće ne bi trebao postojati, jer bi veća zvijezda tijekom širenja progutala ili odbacila svog susjeda. Rješavanje ove kozmičke zagonetke u našem susjedstvu moglo bi iz temelja promijeniti razumijevanje nastanka i razvoja složenih zvjezdanih sustava. IFL Science