Nama doma je ljepše: nema paklenih vrućina ni zabrana, ima pive i ekipe

Utakmicom između Katra i Ekvadora sutra počinje dosad najkontroverznije Svjetsko nogometno prvenstvo. Optužbe upućene katarskom režimu da je do domaćinstva došao podmićivanjem članova IO FIFA-e i katastrofalna situacija s ljudskim pravima te “pravima” inozemnih radnika čine ovaj Mundijal kontroverznijim i od onoga iz 1978. kada je João Havelange odlučio ne premjestiti domaćinstvo iz Argentine iako je nakon vojnog puča upravljanje državom preuzeo diktator Jorge Rafael Videla. S obzirom na to da je prema navodima The Guardiana više od 6500 inozemnih radnika umrlo tijekom gradnje stadiona u Katru, da je iskazivanje nježnosti u javnosti zabranjeno, kao i istospolne veze, ovo Svjetsko prvenstvo​ je kontroverznije i od onih u Rusiji 2018. te u Južnoafričkoj Republici osam godina prije, koja su također dodijeljena na sumnjive načine. Zbog dodjele domaćinstva Rusiji i Katru FBI je i pokrenuo istragu koja je rezultirala najvećim skandalom u povijesti FIFA-e i ostavkom dugogodišnjeg predsjednika Seppa Blattera. Slobodna