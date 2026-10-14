Nema više zaletavanja

Oko dvije tisuće vrsta, ili 20% od ukupnog broja ptica na svijetu su ptice selice. I svi se bar jednom pitaju gdje ptice odmaraju dok lete preko oceana? Neke ptice mogu letjeti i nekoliko sati bez da mašu krilima, ili pak mogu letjeti mjesecima. Ali jasno je da se i najiskusniji letači ponekad umore. Dok neke ptice imaju strategiju da ne staju, druge pak odmor traže na brodovima. Stručnjaci su otkrili da je srednja duljina odmora ptica na brodu iznosila 42 minute. Većina ptica se odlučila stati zato što su se suočile s lošim vremenskim uvjetima ili jer su bile u fizički lošem stanju i bio im je potreban odmor. Stručnjaci tako procjenjuju da bi gotovo četiri milijuna ptica moglo koristit brodove u središnjem Sredozemlju kao mjesta za zaustavljanje i odmor. (N1)