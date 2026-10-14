Nema više zaletavanja

Suvremena AI tehnologija i termalne kamere štite ptice selice od vjetroelektrana - Monitor.hr
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Suvremena AI tehnologija i termalne kamere štite ptice selice od vjetroelektrana

Novo pilot-istraživanje u nizozemskoj pučinskoj vjetroelektrani Hollandse Kust Zuid upotrijebilo je 16 termalnih kamera i umjetnu inteligenciju za praćenje ptica selica u svim vremenskim uvjetima. Od 22 zabilježena potencijalna incidenta, potvrđena su samo dva sudara s vjetroturbinom. Ranije studije pokazuju da više od 99,8 posto ptica uspješno izbjegava turbine. Ipak, stručnjaci naglašavaju važnost daljnjih mjera zaštite. Primjerice, bojenje jedne lopatice rotora u crno u Norveškoj smanjilo je stradanje ptica za čak 70 posto, pa pažljivo planiranje lokacija i novih tehnologija ostaje ključno. Agroklub


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11.04.2024. (18:00)

Ptičji power nap

Dok lete preko oceana, ptice odmaraju na brodu

Oko dvije tisuće vrsta, ili 20% od ukupnog broja ptica na svijetu su ptice selice. I svi se bar jednom pitaju gdje ptice odmaraju dok lete preko oceana? Neke ptice mogu letjeti i nekoliko sati bez da mašu krilima, ili pak mogu letjeti mjesecima. Ali jasno je da se i najiskusniji letači ponekad umore. Dok neke ptice imaju strategiju da ne staju, druge pak odmor traže na brodovima. Stručnjaci su otkrili da je srednja duljina odmora ptica na brodu iznosila 42 minute. Većina ptica se odlučila stati zato što su se suočile s lošim vremenskim uvjetima ili jer su bile u fizički lošem stanju i bio im je potreban odmor. Stručnjaci tako procjenjuju da bi gotovo četiri milijuna ptica moglo koristit brodove u središnjem Sredozemlju kao mjesta za zaustavljanje i odmor. (N1)