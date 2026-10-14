Nema više zaletavanja

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Suvremena AI tehnologija i termalne kamere štite ptice selice od vjetroelektrana
Novo pilot-istraživanje u nizozemskoj pučinskoj vjetroelektrani Hollandse Kust Zuid upotrijebilo je 16 termalnih kamera i umjetnu inteligenciju za praćenje ptica selica u svim vremenskim uvjetima. Od 22 zabilježena potencijalna incidenta, potvrđena su samo dva sudara s vjetroturbinom. Ranije studije pokazuju da više od 99,8 posto ptica uspješno izbjegava turbine. Ipak, stručnjaci naglašavaju važnost daljnjih mjera zaštite. Primjerice, bojenje jedne lopatice rotora u crno u Norveškoj smanjilo je stradanje ptica za čak 70 posto, pa pažljivo planiranje lokacija i novih tehnologija ostaje ključno. Agroklub