Pen is always mightier

Mnogi se roditelji i odgajatelji danas pitaju treba li uopće inzistirati na tome da djeca i dalje troše vrijeme pokušavajući olovkom napisati slova kad se cijeli svijet okrenuo tehnologiji. Profesorica kognitivnih znanosti sa Sveučilišta Johns Hopkins, smatra da olovku ne treba samo tako izbaciti; rukopis ima i te kako velike veze s čitanjem, pravopisom i razumijevanjem. Provela eksperiment u kojem su 42 osobe učile arapsku abecedu, podijeljene u tri grupe: one koji su slova pisali rukom, one koji su ih tipkali u računalo te na kraju one koji su tečaj pratili na videu. Rezultati su objavljeni u časopisu Psychological Science. Pokazalo se da su na kraju svi ispitanici mogli bez puno pogrešaka prepoznati razna slova. No, oni koji su slova zapisivali rukom to su činili brže i točnije. Pokazalo se i da se oni najbolje mogu koristiti naučenim, čitati nepoznate riječi i od naučenih slova slagati riječi. Skupina za pisanje svladala je najviše vještina potrebnih za stručno čitanje i pravopis na razini odraslih. Bug.hr