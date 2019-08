Svaki dan pojedemo pet grama plastike, ali WHO kaže da ne trebamo brinuti. Zasad

Sadašnja razina mikroplastike u pitkoj vodi predstavlja maleni rizik za zdravlje, priopćila je nedavno Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), no naglasila je i da je broj pouzdanih studija malen te da su potrebna dodatna istraživanja. Znanstvenici upozoravaju na opasnost u budućnosti – nastavi li se odbacivanje plastike u okoliš sadašnjim ritmom, to neće biti bez posljedica za ljudsko zdravlje. WHO / 24 sata