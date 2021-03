Tko pjeva njegova djevojka

U ponedjeljak je na HRT-u počelo emitiranje dugoočekivane nove serije “Dnevnik velikog Perice”, koja se nastavlja na film “Tko pjeva zlo ne misli”. Autor serije i izvršni producent je Albino Uršić, scenaristi su Renato Baretić i Emir Imamović, a redatelj Vinko Brešan (57). “Film se bavio tridesetim godinama, a serija šezdesetima. Sve je različito, a opet se trudimo uhvatiti duh filma. To je priča o malograđanskom Zagrebu i erotskoj privlačnosti glavnih likova koja se nikad ne realizira. Mi smo napravili novu priču o malograđanskom Zagrebu i opet postoji erotska privlačnost između glavnih likova. To je ono što je Krešo Golik nazvao komedijom s pjevanjem” – kaže je Brešan. U seriji ćemo tako ponovno moći čuti neke pjesme iz filma poput “Ja ljubim”, ali i šlagere koji su obilježili šezdesete, od Vice Vukova i Drage Diklića do Jimmyja Stanića i drugih… Večeras u 21 je druga epizoda. Večernji, komentari na Forum.hr