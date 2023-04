Sad će tek podivljati cijene nekretnina :)

Oko 12 posto ljudi starijih od 50 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što ode u mirovinu namjerava se preseliti u mirnije mjesto na selu ili u inozemstvo. Prema Penfoldovoj analizi Hrvatska im je na prvome mjestu zbog povoljnijih troškova života u odnosu na UK. Cijena stanarine i svakodnevnih troškova im je gotovo upola manja od one u Britaniji, a treba im samo oko dva sata leta do Hrvatske, i to relativno jeftinim letovima iz Britanije. Kao prednost ističu i to što je Hrvatska jedna od ekološki prihvatljivijih lokacija s puno zelenih površina te zadovoljavajućom razinom sigurnosti i sreće. Na drugom mjestu je Španjolska, tradicionalno odredište britanskih umirovljenika, a treća je Irska. Tportal