Zvjezdarnica i kozmološki centar za popularizaciju znanosti

Izgradnja zvjezdarnica financirana je iz drugog projekta EU-a, SPARK, vrijednog oko tri milijuna kuna (400.000 eura). Kopanje temelja krenulo je u siječnju prošle godine. Osam mjeseci kasnije postavljena je dvije tone teška i u promjeru pet metara dugačka kupola. “Teleskop se nalazi na 10 metara visine. Težak je 50-ak kilograma i nalazi se upravo na ovom stupu. Kad vjetar puše, cijela zgrada vibrira. Radi se o mikroskopskim pomacima. Ali za teleskop koji ima povećanje od nekoliko stotina puta to je problem. Zato se postavlja na zasebni stup koji ide skroz do temelja, a od ostatka zgrade izoliran je stiroporom. Zato on ne prenosi vibracije. Moglo bi se reći da je cijela zgrada ustvari izgrađena oko ovog stupa”, objašnjava nam 35-godišnji astrofizičar Andrej Dundović i nastavlja: “Kad je riječ o promatranju nebeskih tijela, odlično se vidi Mjesec. Možete uz kokice tjedan dana ići od kratera do kratera i proučavati detalje, a super se vide i Jupiter i ostali nama bliži planeti Sunčevog sustava.” Tportal