Veličanstvene fotografije neprocjenjive vrijednosti

Na fotografiji se vidi skupina zvijezda i samo laik će se pitati, što je tu novo i posebno. Ali znanstvenici su izvan sebe od sreće: pretpostavlja se da je svemir nastao prije 14 milijardi godina, a svjetlosti ovih zvijezda je trebalo 13 milijardi godina da dođe do nas. To znači da su ove zvijezde nastale, za astronome je i milijarda godina „skoro odmah”, nakon Velikog praska i stvaranja našeg svemira. Ta svjetlost se može analizirati i mogu se provjeriti mnoge teorije o postanku svemira – ili postaviti nove. Teleskop James Webb kruži oko Sunca, kao i naš planet. On je više od milijun i pol kilometara udaljen od Zemlje, skoro četiri puta dalje nego Mjesec. Srce teleskopa je konkavno zrcalo promjera šest i pol metara, sastavljen je od 18 šesterokutnih zrcala od berilija i prekriven je zlatom kako bi što bolje odražavao infracrvena zračenja iz dubine svemira. Povrh toga na njemu su i sustavi za opskrbu električnom energijom, pogon za ispravljanje orbite, komunikaciju, orijentaciju i obradu podataka. Deutsche Welle/ Lupiga