Mi smo zapravo - programirani

U svojoj novoj knjizi “Determined: A Science of Life Without Free Will” (Određeni: znanost o životu bez slobodne volje) Robert Sapolsky, profesor biologije i neurologije na Sveučilištu Stanford, na preko tisuću stranica piše o neurološkim dokazima koje imamo o slobodnoj volji. Slobodna volja je prema njemu iluzija jer su naše odluke rezultat kompleksne mreže bioloških, genetskih, okolišnih i neuroloških faktora koje ne kontroliramo svjesno. Subjektivni doživljaj donošenja slobodne odluke zapravo se javlja kao posljednji korak, a ne pokretačka sila našeg djelovanja”. Međutim, Sapolsky ne poriče da imamo određenu vrstu “subjektivne slobodne volje”, odnosno sposobnost izbora na temelju naših preferencija, vrijednosti i karaktera koji su oblikovani našom biologijom i okolinom. No, ta volja nije metafizički slobodna, nego uvjetovana čitavim slijedom prethodnih uzroka. Slobodna volja je onda samo percepcija i osjećaj da imamo kontrolu nad sobom i svojim životom. Novosti