Danas (08:00)
Zemlja sira, čokolade i preciznih satova
Švicarska proglašena najboljom državom za život u 2026. godini
Prema istraživanju Best Countries 2026 agencije US News & World Report, Švicarska je zauzela prvo mjesto na ljestvici sto najboljih država za život na svijetu. Rangiranje se temeljilo na Indeksu ljudskog razvoja, BDP-u te osam ključnih kategorija, uključujući zdravstvo, gospodarstvo i upravljanje. Švicarska je briljirala zahvaljujući političkoj stabilnosti, visokim plaćama, niskoj inflaciji i razvijenim javnim uslugama. Cijeli vrh ljestvice pripao je isključivo europskim zemljama, pa prvih pet mjesta uz vodeću Švicarsku drže Danska, Švedska, Njemačka i Nizozemska, što potvrđuje visoku kvalitetu života i društvenu stabilnost u Europi. N1