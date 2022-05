Svijet se promijenio. Nema natrag

I ove godine od 5. do 10. lipnja, u Zagrebu i Zadru održat će se Festival europske kratke priče (FEKP). Središnja tema ovogodišnjeg festivala su – promjene. Pogledamo li što se u protekle dvije godine dogodilo oko nas, što se događa danas, tema se gotovo sama nameće bez obzira na to tražimo li nešto drugo i novo u politici, ekonomiji, kulturi, književnosti, jeziku, načinima na koje se odnosimo jedni prema drugima ili smo, pak, skloni zagledati se u prošlost i pitati se što smo od nje naučili i jesmo li zapravo išta naučili. Dakle, bez obzira na to zazivamo li promjene ili ih se gnušamo, svijet se promijenio. Nema nazad. Na FEKP dolaze: Hanif Kureishi, Mazen Maarouf, Jakuta Alikavazović, Andrea Bajani, Patricia Esteban Erlés, Michael Fehr, Rumena Bužarovska, Lana Bastašić, Lejla Kalamujić, Danilo Lučić… Jutarnji