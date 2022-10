HVALA VAM!

Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. listopada, a ova priča nas podsjeća na njihovu važnost u životima svih nas: Jednog je dana starac susreo mladića koji ga je upitao: “Sjećate li me se?” Starac je odgovorio negativno. Mladić mu je rekao da je nekad davno bio njegov učenik. Na to ga profesor upita: “Ah da? I čime se baviš sada?” Mladić odgovori: “Učitelj sam.” “Oh, kako lijepo. Poput mene”, odgovori starac. “Zapravo, postao sam učitelj jer ste me upravo vi nadahnuli da budem poput vas.” Starac se začudi i zamoli ga da mu ispriča kako se to dogodilo… Nacional