Prekjučer (23:00)
Gola oklada
Sydney Sweeney gola u novoj reklami: Provokativni spot za sportsko klađenje izazvao buru u javnosti
Poznate olimpijarke, uključujući Ariarne Titmus i Amy Hunt, oštro su osudile reklamnu kampanju američke platforme Novig za sportsko klađenje u kojoj glumica Sydney Sweeney oskudno odjevena (dobro, gola je) simulira sportske aktivnosti (tportal). Sportašice ističu kako oglas ponižava stvarni trud, znoj i krv žena u sportu te svodi njihova postignuća na seksistički objekt. Kao odgovor na kontroverzu, brojne atletičarke pokrenule su na društvenim mrežama val objava pod sloganom „Ovako izgleda žena u sportu“, ponosno ističući svoje mišiće, mišićnu masu i stvarne sportske uspjehe umjesto lažnog glamura. Guardian
- Nakon reklame izgubila i 200 tisuća pratitelja (Index)